Quando la presentazione del Giro d’Italia 2025? Data svelata, prime indiscrezioni sul percorso. E la partenza dall’estero… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il percorso del Giro d’Italia 2025 sarà presentato martedì 12 novembre: tra pochi giorni verrà alzato il velo sul tracciato che animerà la prossima edizione della Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio al 1° giugno. Gli organizzatori di RCS Sport hanno nei fatti già svelato che la partenza avverrà dall’estero: sarà l’Albania a ospitare le prime frazioni dell’evento, che si concluderà poi a Roma, sede infatti della presentazione (preferita per l’occasione a Milano, l’orario dell’evento deve ancora essere comunicato). Secondo le prime indiscrezioni, emerse nel corso delle ultime settimane, la carovana dovrebbe rientrare nel Bel Paese attraversando il Mare Adriatico e ripartendo dalla Puglia. Oasport.it - Quando la presentazione del Giro d’Italia 2025? Data svelata, prime indiscrezioni sul percorso. E la partenza dall’estero… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildelsarà presentato martedì 12 novembre: tra pochi giorni verrà alzato il velo sul tracciato che animerà la prossima edizione della Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio al 1° giugno. Gli organizzatori di RCS Sport hanno nei fatti già svelato che laavverrà dall’estero: sarà l’Albania a ospitare lefrazioni dell’evento, che si concluderà poi a Roma, sede infatti della(preferita per l’occasione a Milano, l’orario dell’evento deve ancora essere comunicato). Secondo le, emerse nel corso delle ultime settimane, la carovana dovrebbe rientrare nel Bel Paese attraversando il Mare Adriatico e ripartendo dalla Puglia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro d’Italia 2025 - Bormio e Morbegno le carte della Valtellina - Solo in quell’occasione si avrà l’ufficialità. Un doppio appuntamento per una Valtellina che, grazie al progetto del cicloturismo e a questo feeling con il Giro d’Italia (con il direttore del consorzio turistico Media Valle Gigi Negri, regista occulto di entrambe le operazioni), sarà invasa dalla carovana del giro e da tanti appassionati. (Ilgiorno.it)

Luigi Ganna - chi era il ciclista varesino vincitore del primo Giro d’Italia a cui è stata intitolata una sala del Pirellone - . “Un grande lombardo, che ha saputo distinguersi prima come atleta e poi come imprenditore, coltivando sempre i valori che contraddistinguono la nostra regione a partire dall'amore per il lavoro e la famiglia. L'iniziativa è nata dal desiderio, espresso dalla famiglia Ganna, di poter esporre a Palazzo Pirelli il Trofeo 'Senza Fine’, da lui vinto in occasione della prima edizione del ... (Ilgiorno.it)

Pogacar entra nella leggenda : dopo Giro d’Italia e Tour De France si prende anche il Mondiale - Pogacar arriva all’ultimo giro con un minuto di vantaggio tagliando il traguardo indisturbato. Non c’è ne’ per nessuno. Per la Slovenia è il primo oro, mentre l’argento va all’Australia con O’Connor e il bronzo all’olandese Van der Poel che beffa Skujins ed Evenepoel. . POGACAR ENTRA NELLA LEGGENDA: LA GARA Lo sloveno chiude alla grande un’annata straordinaria conquistando il titolo ... (Sport.periodicodaily.com)