Processo per stalking a Varese: l'ex moglie racconta l'incubo di violenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lavinia Limido ha testimoniato oggi nel Processo che vede accusato il suo ex marito, Marco Manfrinati, di stalking. Tale vicenda si colloca in un contesto di violenza che ha culminato in un omicidio avvenuto il 6 maggio a Varese, quando Manfrinati ha assassinato l'ex suocero. L'aula ha ascoltato una testimonianza straziante, che mette in luce le dinamiche di controllo e aggressione che ha subito Lavinia durante il suo matrimonio. La testimonianza di Lavinia Limido In aula, Lavinia Limido, assistita dall'avvocato Fabio Ambrosetti, ha ricostruito le esperienze devastanti vissute a partire dal suo trasferimento con Marco Manfrinati da Varese a Busto Arsizio. Ha descritto un ambiente oppressivo in cui l'ex marito monitorava ogni aspetto della sua vita, costringendola a una qualche forma di sottomissione.

