Processo Bio-On: il pm chiede 10 anni: "Gestione dissennata, danni enormi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una condotta che per "avidità e narcisismo" ha generato "un danno patrimoniale e finanziario enorme nelle dimensioni, diffuso e pervasivo negli effetti". Lo ha sottolineato il sostituto procuratore Michele Martorelli – titolare del fascicolo insieme al procuratore aggiunto Francesco Caleca – al termine della requisitoria nel Processo per il crac di Bio-On, l'ex unicorno bolognese delle bioplastiche fallito il 19 dicembre del 2019 a seguito delle indagini scaturite da un attacco del fondo statunitense Quintessential. La Procura di Bologna ha chiesto al collegio presieduto dal giudice Domenico Pasquariello una condanna a dieci anni per l'ex presidente Marco Astorri e per il suo vice, Guido Cicognani. Otto anni, invece, per l'ex direttore generale Vittorio Folla, sei anni per l'ex presidente del collegio sindacale, Gianfranco Capodaglio.

