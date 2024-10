Ilgiorno.it - Ponte Pecchio e San Giovanni: "Messa in sicurezza, fate presto"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiume Adda e canale Muzza sotto controllo dopo le piogge degli ultimi giorni, le acque dei corsi fluviali sono calate di livello ma restano le preoccupazioni per la situazione dele il pilone di sostegno delSan. La situazione con seri problemi di tenuta delè nota ad amministrazione comunale e proprietario del cavalcavia - Eneco Gruppo Podini - ma è lotta su chi deve intervenire per mettere mano allain. "L’urgenza per laindel- così l’assessore ai Lavori pubblici Mario Cerri - è questione nota in Comune sulla quale ci siamo confrontati con Eneco Gruppo Podini, società proprietaria del cavalcavia. Ci risulta che in Regione sia stato approvato un loro progetto per l’intervento diin. Siamo ora in attesa che ci diano notizie sulle modalità e tempistiche dei lavori".