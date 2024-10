Più donne nelle Giunte comunali: nessun accordo all'Ars e il disegno di legge Enti locali torna in commissione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) nessun accordo all'Ars sul ddl Enti locali e così il testo torna in commissione. Nel corso della seduta di oggi del Parlamento siciliano, il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino ha chiesto che il testo tornasse in commissione Affari istituzionali "per un ulteriore approfondimento" Palermotoday.it - Più donne nelle Giunte comunali: nessun accordo all'Ars e il disegno di legge Enti locali torna in commissione Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)all'Ars sul ddle così il testoin. Nel corso della seduta di oggi del Parlamento siciliano, il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino ha chiesto che il testosse inAffari istituzionali "per un ulteriore approfondimento"

