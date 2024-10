Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata tra cuore e polmoni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'autopsia ha stabilito che Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata che gli ha reciso un'arteria tra il cuore e i polmoni. A colpirlo, nella notte dell'11 ottobre in viale Romagna a Rozzano (Milano), è stato il 19enne Daniele Rezza, in carcere per Omicidio e rapina impropria. Fanpage.it - Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata tra cuore e polmoni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'autopsia ha stabilito checon unache gli ha reciso un'arteria tra ile i. A colpirlo, nella notte dell'11 ottobre in viale Romagna a(Milano), èil 19enne Daniele Rezza, in carcere pere rapina impropria.

Omicidio Rozzano - Manuel Mastrapasqua ucciso per cuffie da 15 euro - arrestato l’aggressore alla stazione di Alessandria - Il tutto pe . Daniele Rezza, L'autore dell'omicidio di Rozzano ai danni di Manuel Mastrapasqua è stato arrestato alla stazione di Alessandria. 19enne con precedenti per furto e rapina, ha confessato di aver ucciso il 31enne che tornava a casa da un turno di lavoro al Carrefour di via Farini, a Milano. (Ilgiornaleditalia.it)

Delitto di Rozzano - Manuel assassinato per un paio di cuffie da 14 euro. Arrestato un diciannovenne - . Tuttavia, è stato fermato ad Alessandria dalla polizia ferroviaria e ha deciso di confessare l’accaduto, ammettendo: “Ho fatto un casino”. Le prove e la ricostruzione Le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato l’assassino pochi minuti prima dell’agguato, sono state decisive per identificare Rezza. (Thesocialpost.it)

Arrestato l’assassino di Manuel : ha 19 anni e vive a Rozzano - Un italiano di 19 anni, residente a Rozzano, si è presentato in caserma ad Alessandria dove si è dichiarato responsabile del delitto. Ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese, ed è stato arrestato. A destra, la Scientifica sul luogo del delitto . (Ilgiorno.it)