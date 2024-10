Quotidiano.net - Oltre 130 droni russi sull’Ucraina, notizie live. Blackout a Mykolaiv, 270mila case al buio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kiev, 16 ottobre 2024 – Pioggia di. Sono130 i velivoli senza pilota che nella notte hanno sorvolato i cieli dell’Ucraina. 51 sono stati abbattuti, fa sapere l’esercito ucraino, i detriti hanno incendiato un edificio nella regione di Kiev. Sessanta sono andati perduti in varie zone del Paese. Alle 7 orario del dispaccio delle forze armate, altri 20 stavano ancora solcando lo spazio aereo ucraino. Intanto nella regionei cittadini patiscono le conseguenza di un vasto black out causato dai bombardamenti che ieri hanno colpito una zona della residenziale della città: “Circa 272mila utenti aldi oggi in diretta epa11660424 A handout photo made available by the State Emergency Service shows Ukrainian rescuers working at the site of a shelling in a residential building in, Ukraine, 15 October 2024, amid the ongoingan invasion.