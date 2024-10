Oggi è la Giornata mondiale del pane: operatori preoccupati per l'aumento dei prezzi delle farine (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Celebrata in tutto il mondo Oggi, 16 ottobre, in concomitanza con la più nota Giornata mondiale dell’alimentazione e dell’agricoltura, la Giornata internazionale del pane intende rimarcare l’importanza di un alimento che rappresenta tuttora la base della nostra piramide nutrizionale. Secondo i dati rilasciati da Confesercenti, gli italiani consumano mediamente 30 kg di pane pro capite all’anno, che corrispondono a circa 80 grammi al giorno. Il confronto con il dato del 2019 (31 kg all’anno) mette in evidenza una sostanziale stabilità nei consumi di questo alimento, dimostratosi capace di resistere alle mode e all’impatto delle cosiddette ‘diete no-carb’, che ne demonizzano l'elevato contenuto di carboidrati complessi. Quotidiano.net - Oggi è la Giornata mondiale del pane: operatori preoccupati per l'aumento dei prezzi delle farine Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Celebrata in tutto il mondo, 16 ottobre, in concomitanza con la più notadell’alimentazione e dell’agricoltura, lainternazionale delintende rimarcare l’importanza di un alimento che rappresenta tuttora la base della nostra piramide nutrizionale. Secondo i dati rilasciati da Confesercenti, gli italiani consumano mediamente 30 kg dipro capite all’anno, che corrispondono a circa 80 grammi al giorno. Il confronto con il dato del 2019 (31 kg all’anno) mette in evidenza una sostanziale stabilità nei consumi di questo alimento, dimostratosi capace di resistere alle mode e all’impattocosiddette ‘diete no-carb’, che ne demonizzano l'elevato contenuto di carboidrati complessi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League - chiusa la 4ª giornata : i risultati di oggi - Di seguito i risultati. Lega AGruppo 1Polonia – Croazia 3-3: 5? Zielinski (P), 20? Sosa, 24? Sucic, 26? Baturina, 45? Zalewski […]. Nations League, è terminata la quarta giornata della fase a gironi della competizione: ecco tutti i risultati della giornata di oggi Si è chiusa oggi la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. (Calcionews24.com)

Giuliacci avvisa : tanta pioggia in arrivo. Quale sarà la "giornata peggiore" - Quadro meteorologico, questo, che però non è destinato a durare a lungo. La tregua ha vita breve. Una situazione diversa si avrà la domenica, quando "le piogge residue si concentreranno prevalentemente al Sud e sulle regioni centrali adriatiche". Sarà, in altri termini, la giornata "peggiore della settimana, letteralmente dominata dal maltempo". (Iltempo.it)

Foggia in lacrime per Gaetano - Michele e Samuel. Canonico : "Giornata di profondo dolore" - Con il cuore spezzato ci stringiamo attorno alle famiglie di Samuele, Gaetano e Michele, tre giovani vite strappate troppo presto, tifosi appassionati che amavano i nostri colori". "Ieri è stata una giornata di profondo dolore per tutta la famiglia del Foggia calcio. È il commento del presidente. (Foggiatoday.it)