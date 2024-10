NXT 15/10/2024 Milton (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siamo di nuovo al Performance Center, la casa di NXT in Florida, stato che conta ancora i lividi lasciati dai 2 uragani: Helene e Milton, in tanti hanno perso la casa e stanno al freddo, in tanti vivono senza elettricità al buio, in tanti hanno perso la vita, la quota delle vittime totali è sui 240 e potrebbe salire. Il wrestling sta facendo nel suo piccolo quel che può, la WWE nel corso della puntata ha pubblicizzato associazioni benefiche, la AEW ha fatto lo stesso recentemente tramite il portavoce Edge, uomo che si è pure occupato delle ricerche dei cadaveri tra le macerie lasciate dall’uragano Milton. Zonawrestling.net - NXT 15/10/2024 Milton Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siamo di nuovo al Performance Center, la casa di NXT in Florida, stato che conta ancora i lividi lasciati dai 2 uragani: Helene e, in tanti hanno perso la casa e stanno al freddo, in tanti vivono senza elettricità al buio, in tanti hanno perso la vita, la quota delle vittime totali è sui 240 e potrebbe salire. Il wrestling sta facendo nel suo piccolo quel che può, la WWE nel corso della puntata ha pubblicizzato associazioni benefiche, la AEW ha fatto lo stesso recentemente tramite il portavoce Edge, uomo che si è pure occupato delle ricerche dei cadaveri tra le macerie lasciate dall’uragano

