Ilrestodelcarlino.it - Nozze: il Comune ritocca le tariffe

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) PORTO SANT’ELPIDIO Assecondando i desideri di molte coppie che, per unirsi in matrimonio con rito civile, sono alla costante ricerca di location di grande suggestione, di ambientazioni romantiche che conferiscono un valore aggiunto in termini emozionali, all’evento festoso, l’amministrazione ha individuato le possibili destinazioni per questo tipo di unione, escludendo Villa Murri e con la new entry della dimora nobiliare (privata) ‘Il Castellano’,ndo anche lenel solo caso di Villa Baruchello. Si tratta di luoghi che, per ospitare unioni civili devono essere riconosciuti come ‘case comunali’ e per il cui utilizzo viene stabilito l’aspetto più prosaico, quello del compenso che i novelli sposi devono versare per poterne usufruire.