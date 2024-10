"Non riesco a riprendermi". Insegno fa una prova di curling? I social impazziscono | Guarda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Sono tornati anche i Meno Tre, freschi campioni del gioco. Lorenzo, Alberto e Stefano sono tre ragazzi che provengono da Pinerolo, in Piemonte. E hanno scelto questo nome per la loro squadra perché amano il curling. In questo sport, infatti, si gioca a tre gradi sotto zero. La passione dei tre ha colpito molto il conduttore, che ha voluto una dimostrazione nello studio televisivo della Rai. Pino Insegno, dopo aver ancora una volta annunciato i Meno Tre al pubblico di Reazione a catena, si è presentato con una scopa e un pallone da calcio. Non proprio gli attrezzi consoni per praticare il curling. Il cpnduttore ha prima lasciato spazio ai professionisti e poi si è lanciato lui stesso in una esibizione. Ma il risultato non è stato dei migliori. Liberoquotidiano.it - "Non riesco a riprendermi". Insegno fa una prova di curling? I social impazziscono | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino. Sono tornati anche i Meno Tre, freschi campioni del gioco. Lorenzo, Alberto e Stefano sono tre ragazzi che provengono da Pinerolo, in Piemonte. E hanno scelto questo nome per la loro squadra perché amano il. In questo sport, infatti, si gioca a tre gradi sotto zero. La passione dei tre ha colpito molto il conduttore, che ha voluto una dimostrazione nello studio televisivo della Rai. Pino, dopo aver ancora una volta annunciato i Meno Tre al pubblico di Reazione a catena, si è presentato con una scopa e un pallone da calcio. Non proprio gli attrezzi consoni per praticare il. Il cpnduttore ha prima lasciato spazio ai professionisti e poi si è lanciato lui stesso in una esibizione. Ma il risultato non è stato dei migliori.

