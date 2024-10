Monza, 4 Ristoranti torna in tv con lo chef Alessandro Borghese: una sfida tra risotto alla luganega e torta paesana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Monza, 16 ottobre 2024 – Monza protagonista in tv tra storia, adrenalina e i suoi gustosissimi piatti tipici . Questa sera, la città lombarda si mette in mostra nel programma ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti’ - talent culinario che propone sfide tra ristoratori della stessa città – per la prima volta in chiaro, su TV8, e già disponibile on demand su Sky e NOW e alle 21.15 su Sky Uno. I telespettatori potranno vedere (o rivedere) l’iconico van di chef Alessandro Borghese costeggiare costeggiare il fiume Lambro e fermasri nel cuore della Brianza per esplorare la gastronomia di una città dalle mille anime. Ilgiorno.it - Monza, 4 Ristoranti torna in tv con lo chef Alessandro Borghese: una sfida tra risotto alla luganega e torta paesana Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –protagonista in tv tra storia, adrenalina e i suoi gustosissimi piatti tipici . Questa sera, la città lombarda si mette in mostra nel programma ‘’ - talent culinario che propone sfide tra ristoratori della stessa città – per la prima volta in chiaro, su TV8, e già disponibile on demand su Sky e NOW e alle 21.15 su Sky Uno. I telespettatori potranno vedere (o rivedere) l’iconico van dicosteggiare costeggiare il fiume Lambro e fermasri nel cuore della Brianza per esplorare la gastronomia di una città dalle mille anime.

