Mistermovie.it - Mister Movie | Alana Haim si unisce al cast con Zendaya e Josh O’Connor

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), già affermata cantante e chitarrista della band, sta dimostrando di avere un talento innato anche per la recitazione. Dopo il successo ottenuto con “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, l’artista californiana è pronta a calcare nuovamente i set cinematografici, questa volta in ben tre nuovi progetti di grande rilievo. Secondo quanto riportato da THR,si unirà aldi “The Mastermind”, un drammatico ambientato durante la guerra del Vietnam e l’inizio del movimento di liberazione delle donne. Diretto da Kelly Reichardt, il film vedrà anche la partecipazione di. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, è lecito aspettarsi un’interpretazione intensa e coinvolgente da parte dell’attrice. Ma le sorprese non finiscono qui.