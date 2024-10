Medion e Erazer lanciano il Reliability Program (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Medion ed Erazer hanno lanciato oggi un Programma di affidabilità per dare ai consumatori la certezza di acquistare un computer portatile o un PC della massima qualità. Dopo aver seguito alcuni passaggi, i clienti possono ricevere un rimborso completo del prezzo del prodotto pagato in caso di difetto tecnico e, dopo la riparazione, il cliente può tenere il prodotto. “È nel nostro DNA sfruttare tutto il potenziale”, afferma Dirk-Jan Hartog, Marketing & PR Manager North South Region. “Per dare ai consumatori ancora più sicurezza nell’acquisto di un prodotto, abbiamo creato un Programma di affidabilità per i nostri computer portatili e PC. Questo ci permette di dare ai nostri clienti il 100% della sicurezza”. Nerdpool.it - Medion e Erazer lanciano il Reliability Program Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)edhanno lanciato oggi unma di affidabilità per dare ai consumatori la certezza di acquistare un computer portatile o un PC della massima qualità. Dopo aver seguito alcuni passaggi, i clienti possono ricevere un rimborso completo del prezzo del prodotto pagato in caso di difetto tecnico e, dopo la riparazione, il cliente può tenere il prodotto. “È nel nostro DNA sfruttare tutto il potenziale”, afferma Dirk-Jan Hartog, Marketing & PR Manager North South Region. “Per dare ai consumatori ancora più sicurezza nell’acquisto di un prodotto, abbiamo creato unma di affidabilità per i nostri computer portatili e PC. Questo ci permette di dare ai nostri clienti il 100% della sicurezza”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medion ed Erazer danno il via al programma di affidabilità: vediamo i vantaggi per i clienti e come sfruttarlo - Medion ed Erazer hanno annunciato il via del programma di affidabilità: vediamo i vantaggi per i clienti e come sfruttarlo dopo l'acquisto di un prodotto tecnologico delle compagnie. (multiplayer.it)

Medion ed Erazer lanciano “Reliability Program”, iniziativa pro-consumatori - Le due aziende Medion ed Erazer, due aziende che si occupano della produzione di computer portatili sia per il gaming che per ufficio, hanno appena presento “Reliability Program” conferendo ... (q-gin.info)

MEDION ed ERAZER lanciano un programma di affidabilità per PC e laptop: rimborso completo in caso di difetti tecnici - Scopri il programma di affidabilità di MEDION ed ERAZER: rimborso completo per PC e laptop con difetti tecnici, attivo fino al 31 marzo 2025. (havocpoint.it)