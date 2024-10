Maurizio Casasco, vertici Sogei convocati in commissione vigilanza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata disposta per la prossima settimana la convocazione di presidente e ad di Sogei SpA presso la commissione parlamentare di vigilanza dell'Anagrafe tributaria, «al fine di riferire». Lo annuncia il presidente della commissione stessa, Maurizio Casasco, "alla luce delle notizie che coinvolgono il direttore generale Business della Società Generale d'Informatica SpA, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata - precisa - dalla commissione". Liberoquotidiano.it - Maurizio Casasco, vertici Sogei convocati in commissione vigilanza Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata disposta per la prossima settimana la convocazione di presidente e ad diSpA presso laparlamentare didell'Anagrafe tributaria, «al fine di riferire». Lo annuncia il presidente dellastessa,, "alla luce delle notizie che coinvolgono il direttore generale Business della Società Generale d'Informatica SpA, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata - precisa - dalla".

