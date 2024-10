Manovra pacchetto famiglia da 16 miliardi | il congedo all’80% sale da due a tre mesi Confermato il taglio del canone Rai a 70 euro

Ilfattoquotidiano.it - Manovra, pacchetto famiglia da 1,6 miliardi: il congedo all’80% sale da due a tre mesi. Confermato il taglio del canone Rai a 70 euro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vale 1,6, stando alle tabelle del Documento programmatico di bilancio, ilprevisto dal governo per il 2025. Che comprende una “Carta per i nuovi nati” da 1000l’anno che ricorda moltissimo il bonus bebè voluto da Berlusconi un ventennio fa. Tra il resto, la durata dei congedi parentalisalirà da due a tre. Ci sarà poi un incremento delle risorse a favore del bonus asilo nido. Nella tabella nulla si dice su eventuali modifiche all’assegno unico. In compenso vengono inserite anche misure che con la natalità hanno un legame solo indiretto: il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo per le non autosufficienze e la Carta Dedicata a te per i nuclei con Isee molto basso. Diverso il capitolo che riguarda la revisione delle detrazioni fiscali in favore delle famiglie con figli e a scapito dei single.