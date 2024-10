Lettera43.it - Manovra, Meloni: «Molto soddisfatta, conti in ordine senza aumentare le tasse»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da Bruxelles, dove sta partecipando al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, la premier Giorgiasi è detta «contenta della compattezza della maggioranza e della velocità con la quale ladi bilancio è stata approvata», ringraziando Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro Giorgetti e il resto del governo. «Si tratta di unadi buon senso che concentra le non molte risorse che abbiamo a disposizione in quelle che noi consideriamo essere le priorità di questa nazione», ha spiegato la presidente del Consiglio. «La strategia rimane la stessa. Ci concentriamo sui redditi, sui salari, sul lavoro, sul sostegno alle imprese, sulla salute dei cittadini, sulla famiglia. Lo facciamoleper i cittadini, pure in una situazionecomplessa. Lo facciamo tenendo iin».