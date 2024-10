Gaeta.it - Maltempo sulla Liguria: esondazioni e disagi nel savonese mettono a rischio i trasporti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le avverse condizioni meteorologiche stanno causando notevoliin, con particolare riferimento alla provincia di Savona. Diverse zone hanno visto i torrenti esondare e altrettante sono aper possibili. Il servizio ferroviario e il trasporto pubblico locale stanno affrontando situazioni critiche, mentre sono in corso interventi di emergenza per far fronte ai danni causati dalla pioggia incessante.e criticità nei torrenti della provincia di Savona Ilche ha colpito laha portato a diversenella provincia di Savona, in particolare nei torrenti Ferrania e Bormida, ma la situazione più allarmante riguarda il torrente Nimbalto, con sede a Loano.