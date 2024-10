Malattia, la decurtazione dello stipendio fino a 10 giorni. Guida (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una lettrice: "Sono una docente di ruolo neoimmessa; vorrei sapere se adesso, con il ruolo, quando sono in Malattia mi vengono trattenuti dallo stipendio 5 euro al giorno per i primi 10 giorni di Malattia come mi succedeva quando ero precaria" Quello a cui si riferisce la nostra insegnante è il "decreto Brunetta", entrato in vigore il 25 giugno 2008, il quale prevede che i periodi di assenza per Malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, determinino una variazione, corrispondente ad una decurtazione retributiva, dello stipendio. L'articolo Malattia, la decurtazione dello stipendio fino a 10 giorni. Guida . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una lettrice: "Sono una docente di ruolo neoimmessa; vorrei sapere se adesso, con il ruolo, quando sono inmi vengono trattenuti dallo5 euro al giorno per i primi 10dicome mi succedeva quando ero precaria" Quello a cui si riferisce la nostra insegnante è il "decreto Brunetta", entrato in vigore il 25 giugno 2008, il quale prevede che i periodi di assenza perdi qualunque durata, nei primi diecidi assenza, determinino una variazione, corrispondente ad unaretributiva,. L'articolo, laa 10

Docente o ATA precario in malattia : quanto mi decurteranno dallo stipendio? Posso perdere il lavoro? La scheda - Infine, anche le patologie connesse a un'invaliditĂ riconosciuta sono incluse nel calcolo. Anche i periodi di day-hospital, day surgery e ricovero ospedaliero, comprese le convalescenze, vengono conteggiati come malattia, a meno che non siano legati a gravi patologie. Le assenze che concorrono al periodo di malattia includono l'infermitĂ legata a cause di servizio, garantendo al lavoratore il ... (Orizzontescuola.it)