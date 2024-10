Madre di tre figli morta in ospedale: marito presenta denuncia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChiede sia fatta luce sul decesso della moglie 42enne, Madre di tre figli di 18, 13 e 10 anni, morta ieri in una struttura sanitaria del Casertano. Assistito dal suo avvocato, il marito, Luigi Correale, 45 anni, ha presentato una denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere con la quale chiede il sequestro della salma della moglie, Carmen Coppola, e l’esecuzione dell’esame autoptico. Nelle due pagine depositate nell’ufficio inquirente casertano viene anche ricordato che Carmen è stata sottoposta a un intervento chirurgico il 20 giugno scorso in una struttura sanitaria pubblica del Napoletano dove due giorni dopo, a causa di una emorragia, fu nuovamente sottoposta a un’operazione. Anteprima24.it - Madre di tre figli morta in ospedale: marito presenta denuncia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChiede sia fatta luce sul decesso della moglie 42enne,di tredi 18, 13 e 10 anni,ieri in una struttura sanitaria del Casertano. Assistito dal suo avvocato, il, Luigi Correale, 45 anni, hato unaalla Procura di Santa Maria Capua Vetere con la quale chiede il sequestro della salma della moglie, Carmen Coppola, e l’esecuzione dell’esame autoptico. Nelle due pagine depositate nell’ufficio inquirente casertano viene anche ricordato che Carmen è stata sottoposta a un intervento chirurgico il 20 giugno scorso in una struttura sanitaria pubblica del Napoletano dove due giorni dopo, a causa di una emorragia, fu nuovamente sottoposta a un’operazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trapani - figlio offre biscotti fatti con droga alla madre - la donna finisce in ospedale lui in arresto - Ha cucinato dei biscotti utilizzando delle droghe, poi li ha offerti alla madre che, ignara degli ingredienti usati dal figlio, ne ha mangiati due. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati 750 grammi di hashish, 40 dosi di ketamina, 220 grammi di marijuana, oltre a più di 2. (Dayitalianews.com)

Il figlio di Aung San Suu Kyi : «Solo bugie su mia madre» - La smentita è diretta, senza mezzi termini e viene da una fonte autorevole. «Mia madre non è mai stata agli arresti domiciliari. È una bugia. La gente lo deve sapere». […] The post Il figlio di Aung San Suu Kyi: «Solo bugie su mia madre» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Senigallia - morto a 15 anni. Girava con gli auricolari per non sentire gli insulti. La denuncia della madre : «Mio figlio distrutto da voi bulli - perché?». L'esito dell'autopsia. Giovedì il funerale - SENIGALLIA  «Perché hanno voluto distruggere mio figlio? Perché?». Non si dava pace ieri nella caserma dei carabinieri di Marzocca la madre del 15enne che si... (Corriereadriatico.it)