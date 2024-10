Libano, raid Israele nel sud di Beirut (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 7.00 Le forze israeliane sono tornate a colpire Beirut nell'ambito della loro campagna contro Hezbollah. I bombardamenti hanno interessato la periferia sud della città . Lo riferisce Al Jazeera. In precedenza l'Idf aveva e messo un ordidine di evacuazione che intimava ai residenti di un settore meridionale di Beirut di lasciare l'area in vista di un attacco imminente. Nella notte l'Idf aveva annunciato su Telegram che dal Libano sono stati lanciati su territorio israeliano circa 50 razzi, alcuni dei quali intercettati. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 7.00 Le forze israeliane sono tornate a colpirenell'ambito della loro campagna contro Hezbollah. I bombardamenti hanno interessato la periferia sud della città . Lo riferisce Al Jazeera. In precedenza l'Idf aveva e messo un ordidine di evacuazione che intimava ai residenti di un settore meridionale didi lasciare l'area in vista di un attacco imminente. Nella notte l'Idf aveva annunciato su Telegram che dalsono stati lanciati su territorio israeliano circa 50 razzi, alcuni dei quali intercettati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - colonne di fumo ricoprono lo skyline di Beirut - Nelle ultime settimane lo Stato ebraico ha intensificato i raid verso il Paese e ha avviato un’operazione di terra. Secondo il ministero libanese il bilancio totale del conflitto tra Tel Aviv e Hezbollah, dal 2023 a oggi, è di 2. . 255 morti e oltre 10mila feriti. Colonne di fumo ricoprono lo skyline di Beirut, in Libano, mentre Israele continua a lanciare diversi attacchi aerei. (Lapresse.it)

Libano - colonne di fumo ricoprono lo skyline di Beirut - Secondo il ministero libanese il bilancio totale del conflitto tra Tel Aviv e Hezbollah, dal 2023 a oggi, è di 2. Nelle ultime settimane lo Stato ebraico ha intensificato i raid verso il Paese e ha avviato un’operazione di terra. 255 morti e oltre 10mila feriti. Colonne di fumo ricoprono lo skyline di Beirut, in Libano, mentre Israele continua a lanciare diversi attacchi aerei. (Lapresse.it)

Libano - l’ente di beneficenza salva i gattini dalle macerie a Beirut - Gli attivisti per i diritti degli animali rischiano la vita in Libano per salvare gatti, cani e altri animali colpiti dai bombardamenti aerei israeliani. I cani e i gatti salvati vengono restituiti ai loro proprietari o lasciati nel rifugio dell’ente a Beirut. ‘Animals Lebanon‘, un’associazione di soccorso, afferma di aver visto casi mai affrontati prima, come animali domestici con le ossa rotte ... (Lapresse.it)