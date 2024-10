Le ondate di calore per la popolazione sono vere e proprie "trappole": l'allarme lanciato dall'Osservatorio clima e salute (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Più che ondate di calore “trappole di calore” soprattutto per gli anziani. Secondo il primo rapporto “Il verde urbano per contrastare i cambiamenti climatici e le ondate di calore” pubblicato dall’Osservatorio clima salute nato grazie al progetto europeo Life+ AGreeNet, le ondate di calore che Ilpescara.it - Le ondate di calore per la popolazione sono vere e proprie "trappole": l'allarme lanciato dall'Osservatorio clima e salute Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Più chedidi” soprattutto per gli anziani. Secondo il primo rapporto “Il verde urbano per contrastare i cambiamentitici e ledi” pubblicatonato grazie al progetto europeo Life+ AGreeNet, lediche

Ondate di calore in Abruzzo e Marche : impatti drammatici sulla salute pubblica - La rilevazione si concentra sull’estate 2023 e mette in evidenza come le tendenze climatiche attuali stiano accelerando il deterioramento delle condizioni di vita nelle aree urbane, colpendo in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione. Nonostante gli avvertimenti sul rischio sanitario, i comportamenti imprudenti nei confronti della salute pubblica continuano a manifestarsi, portando ... (Gaeta.it)

Ondate di calore - con più alberi si limitano i rischi di morti premature - I decessi legati al calore, in Europa, sarebbero stati circa 50. Tutte le prime dieci città per capacità di raffreddamento si trovano negli Stati Uniti: Charlotte e Raleigh-Durham sono le prime, seguite da Kansas e Baltimora. Può sembrare poco. Una cifra che deve mettere in guardia anche perché per il vecchio continente lo scorso anno è al secondo posto nelle graduatorie del grande caldo. (Quifinanza.it)

Piano contro le ondate di calore - l'allarme a Bari : "Interventi raddoppiati rispetto allo scorso anno" - "La stagione estiva che sta per concludersi continua a registrare temperature altissime, che hanno messo a dura prova la tenuta fisica e psicologica di tante persone fragili, soprattutto tra gli anziani, molti dei quali hanno avuto bisogno di un supporto psicologico continuativo". . . Sono queste le. (Baritoday.it)