Lautaro Martinez: «Io con Messi e Julian Alvarez in attacco per l'Argentina: bei gol!»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)torna a giocare titolare concon Lionel, uninsolito ma che dà comunque i suoi frutti. I padroni di casa, infatti, vincono 6-0 contro la Bolivia. GRANDE PRESTAZIONE –in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali della Nazionale Argentina, esprime ancora tutta la sua soddisfazione per la vittoria nel match di qualificazione al Mondiale: «In Argentina-Bolivia io, Lionelabbiamo giocato insieme in, non ci sono state troppe occasioni fin qui per farlo. Abbiamo fatto una buona partita e segnato tutti gol belli».