Latina / Progetto legalità, educazione ambientale e inclusione, Latinautismo e Arma dei Carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latina – A partire dal 2021, è stata avviata una proficua collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina nell’ambito del programma “Autismo – strategia globale d’intervento” con finalità informative e formative sull’autismo e sulla consapevolezza dei comportamenti connessi ai disturbi del Neuro sviluppo. Nella mattinata odierna, presso la sala conferenze del Consorzio Industriale L'articolo Latina / Progetto legalità, educazione ambientale e inclusione, Latinautismo e Arma dei Carabinieri Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Progetto legalità, educazione ambientale e inclusione, Latinautismo e Arma dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– A partire dal 2021, è stata avviata una proficua collaborazione con il Comando Provinciale deidinell’ambito del programma “Autismo – strategia globale d’intervento” con finalità informative e formative sull’autismo e sulla consapevolezza dei comportamenti connessi ai disturbi del Neuro sviluppo. Nella mattinata odierna, presso la sala conferenze del Consorzio Industriale L'articoloutismo edeiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La fiera rovinata da un grave episodio di violenza in provincia di Latina : furiosa rissa tra le bancarelle. Arrivano polizia e carabinieri - Doveva essere un pomeriggio di festa per la città, ma la celebrazione in onore del Santo Patrono di Fondi è stata sconvolta da un episodio violento che ha visto protagonisti un gruppo di cittadini stranieri. Intervento delle Forze dell’Ordine L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: i Carabinieri della tenenza di Fondi e gli agenti del Commissariato sono giunti prontamente ... (Dayitalianews.com)

A Latina l’operazione congiunta di Polizia - Carabinieri e Finanza - Durante le attività sono state effettuate perquisizioni di iniziativa da parte degli operatori delle forze di polizia impegnate, con il supporto delle unità cinofile e dei mezzi aerei dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, attività che hanno avuto ad oggetto contesti collegati alla criminalità, anche organizzata, operante in città. (Ilfaroonline.it)

Latina / Servizio straordinario - controlli a tappeto e perquisizioni di Polizia - Carabinieri e Guardia di Finanza - . LATINA – Questa mattina personale della Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza hanno proceduto ad un mirato servizio straordinario di controllo in varie zone del capoluogo cittadino. Durante le attività sono state effettuate perquisizioni di iniziativa da parte degli operatori delle forze di polizia impegnate, con il supporto delle unità cinofile e […] L'articolo Latina / ... (Temporeale.info)