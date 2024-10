Lanazione.it - La Turandot di Zeffirelli trionfa in Corea: 13 minuti applausi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - Ha debuttatolmente a Seul, indel Sud, la prima delle otto recite di, capolavoro di Puccini nell’allestimento di Franco. Un interminabile applauso, 13, ha commosso tutti, dopo mesi di lavoro e settimane di montaggi e prove. Inè andata in scena la magia dell'Arena di Verona. Grande successo per la premiere dial Kspo Dome di Seul, diretta dal Maestro Daniel Oren. Il debuttono dell'arenianaè stato organizzato da Solopera, KSPO&CO, Dong-A Ilbo, Sol&Music Cultural Industry Company e supportato dall'#ambasciataditalia in, dall'Istituto Italiano di Cultura della capitale e dal Maeil Economic Daily, in partnership con SBS, radio-tv nazionalena. Un evento vero e proprio che rientra nelle celebrazioni dei 140 anni di amicizia tra Italia e