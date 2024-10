La prevenzione del tumore al seno viaggia anche in Toscana: Frecciarosa 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fino al 30 ottobre medici e volontari saranno a bordo di alcuni Frecciarossa con fermate a Firenze SMN per consulti e distribuzione di materiale informativo Prosegue Frecciarosa 2024, la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il Ilgiornaleditalia.it - La prevenzione del tumore al seno viaggia anche in Toscana: Frecciarosa 2024 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fino al 30 ottobre medici e volontari saranno a bordo di alcuni Frecciarossa con fermate a Firenze SMN per consulti e distribuzione di materiale informativo Prosegue, la campagna didelalpromossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tumore al seno - la prevenzione si fa in treno. Ecco come partecipare - Disponibile a bordo treno e on line il Vademecum della Salute, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione. it sono inoltre prenotabili anche quest’anno i teleconsulti, volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del ... (Lanazione.it)

La campagna 'Frecciarossa 2024' per la prevenzione del tumore al seno viaggia in Toscana - Diciotto. . . . Prosegue 'Frecciarosa 2024', la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute, che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali. (Pisatoday.it)

Tumore al seno - il ‘mese rosa’ della prevenzione : 5 consigli per rimanere in salute - Evitare di fumare: anche il fumo può aumentare il rischio di sviluppare un tumore al seno. Numerose associazioni che si battono per sostenere la ricerca e la prevenzione contro i tumori, quelli specificatamente femminili, ma non solo, promuovono dunque campagne di sensibilizzazione. Con il claim Join the Fight (Unisciti alla lotta), si invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il ... (Quotidiano.net)