Linkiesta.it - La nebbia della menopausa non mi spingerà a diventare una persona normale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Signora Soncini, c’è un problema». Già la frase non mette di buonumore, perdipiù sono stanca, ho fatto quella che era così agile da arrivare dalla stazione a piedi, una passeggiata, che sarà mai, c’è pure il sole. Solo che il sole sull’abbigliamento autunnale ora fa di me una stanca e sudata, un tricheco spiaggiato che vuole solo la sua stanza, il suo frigobar, la sua doccia. Perché, tizio cui ho dato la carta di credito almeno due minuti fa, non mi hai ancora dato la mia chiave? Che problema può mai esserci? «La sua prenotazione era per ieri, e oggi c’è la partita: non abbiamo neanche una stanza libera». Rido.