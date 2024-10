Juric: «Roma, so cosa succede fuori. Ma io penso all’Inter!» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Juric in una lunga intervista concessa sul Corriere dello Sport ad Ivan Zazzaroni, ha parlato dei problemi che al momento riguardano la Roma: dalle contestazioni dei tifosi alla situazione societaria. Poi uno sguardo alla partita con l’Inter e i fastidi muscolare di Paulo Dybala. PROBLEMI Roma – Ivan Juric pensa solo al suo lavoro alla Roma e non a tutte le contestazioni del momento, da parte dei tifosi che richiamano a gran voce Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso però è concentrato solo in vista del prossimo appuntamento contro l’Inter: «Sono consapevole di ciò che accade fuori, ma sono concentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioni sono in netta crescita, e questo è importante. A Trigoria le condizioni in cui mi muovo sono fantastiche, ho solo sensazioni positive. Inter-news.it - Juric: «Roma, so cosa succede fuori. Ma io penso all’Inter!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in una lunga intervista concessa sul Corriere dello Sport ad Ivan Zazzaroni, ha parlato dei problemi che al momento riguardano la: dalle contestazioni dei tifosi alla situazione societaria. Poi uno sguardo alla partita con l’Inter e i fastidi muscolare di Paulo Dybala. PROBLEMI– Ivanpensa solo al suo lavoro allae non a tutte le contestazioni del momento, da parte dei tifosi che richiamano a gran voce Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso però è concentrato solo in vista del prossimo appuntamento contro l’Inter: «Sono consapevole di ciò che accade, ma sono concentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioni sono in netta crescita, e questo è importante. A Trigoria le condizioni in cui mi muovo sono fantastiche, ho solo sensazioni positive.

