Io Canto Generation: le anticipazioni della puntata di mercoledì 16 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, ci aspetta il secondo appuntamento con Io Canto Generation in prima serata su Canale 5.

Fabio Rovazzi - giudice di Io Canto Generation : “È un’esperienza molto divertente. Un consiglio ai ragazzi? Rilassarsi e diversificarsi per emergere” - Mi piacerebbe che il cinema italiano iniziasse a diventare un po’ di tutti e magari evitasse di fare cose tipo PAPmusic utilizzando dei soldi che potevano essere spesi per cose più belle. Il programma, condotto da Gerry Scotti, va in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Avendo io segnato tutto, mi ricordo i punti secondo me più importanti da dire durante l’esibizione. (Superguidatv.it)

“Io canto Generation” - c’è anche l’agrigentino Enrico Oliva : prima esibizione nella squadra di Fausto Leali - . Ad accompagnarlo negli studi Mediaset è stato. Si tratta del 13enne Enrico Oliva che fa parte della squadra di Fausto Leali. . Prima puntata dell’edizione 2024 di “Io canto Generation” - il talent condotto da Gerry Scotti in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 - con un agrigentino in gara. (Agrigentonotizie.it)

Io Canto Generation : Mediaset segue la Rai e lancia i Senior - ma non ha la giuria della Clerici - Io Canto Generation, la prima puntata Il programma è già ampiamente rodato, e in una …. Nel ruolo di coach dei concorrenti, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta, Benedetta Caretta e la new entry Lola Ponce. Riportato su Canale 5 nella passata stagione televisiva dopo dieci anni di assenza, Io Canto è tornato in onda con la seconda edizione di Io Canto Generation. (Movieplayer.it)