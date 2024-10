Infortunio Lobotka, il Napoli ha una speranza: ecco quale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per il Napoli di Antonio Conte, in vista della sfida di domenica contro l’Empoli, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka. Il Napoli di Antonio Conte, con la conclusione della sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, si sta preparando per farsi trovare pronto per il ritorno del campionato. Anche perché ha di fronte a sé una gara molto difficile, visto che il team partenopeo sarà di scena domenica prossima allo stadio Castellani per giocare contro una delle sorprese del campionato: l’Empoli di Roberto D’Aversa. I toscani, al netto del ko subito contro la Lazio di Marco Baroni, hanno sempre ottenuto degli ottimi risultati, bloccando squadre come Juve e Roma. Tuttavia, in casa Napoli l’argomento topic di queste ultime ore è sicuramente l’Infortunio di Stanislav Lobotka con la sua Slovacchia. Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, il Napoli ha una speranza: ecco quale Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per ildi Antonio Conte, in vista della sfida di domenica contro l’Empoli, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di. Ildi Antonio Conte, con la conclusione della sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, si sta preparando per farsi trovare pronto per il ritorno del campionato. Anche perché ha di fronte a sé una gara molto difficile, visto che il team partenopeo sarà di scena domenica prossima allo stadio Castellani per giocare contro una delle sorprese del campionato: l’Empoli di Roberto D’Aversa. I toscani, al netto del ko subito contro la Lazio di Marco Baroni, hanno sempre ottenuto degli ottimi risultati, bloccando squadre come Juve e Roma. Tuttavia, in casal’argomento topic di queste ultime ore è sicuramente l’di Stanislavcon la sua Slovacchia.

Calciomercato Napoli : Antonio Conte vuole Chilwell - Per caratteristiche, qualora si tentasse l’affondo a gennaio, non è escluso che Chilwell possa essere adattato nel ruolo di centrale mancino della retroguardia a tre o come quarto di sinistra. In uscita dal Chelsea c’è Ben Chilwell: secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, il Napoli avrebbe chiesto informazioni ai Blues per l’esterno mancino nato a Milton Keynes, che ha giocato appena 45 ... (Metropolitanmagazine.it)

Napoli - in difesa arriva un fedelissimo di Antonio Conte? - it. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Skriniar, un fedelissimo di Antonio Conte. A rivelarlo l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto ai microfoni di NapoliMagazine. . La SSC Napoli potrebbe decidere di puntare su un top player per rinforzare la difesa nel prossimo mercato invernale. (Dailynews24.it)

Antonio Conte e il Napoli visti da Di Canio - “Conte è nato per resuscitare le squadre di morti. Gilmour nel Brighton ha mostrato di avere le stesse caratteristiche di uscita palla al piede e di lucidità di Lobotka“. . Lo dice la sua storia. Con Luciano, tutti hanno ‘over-performato’, poi l’anno scorso tutti hanno ‘sotto-performato’. Lui è fatto per questo: è un “secchione”, uno che io adoro per come riesce a martellare le sue squadre. (Terzotemponapoli.com)