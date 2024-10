Il maxi bottino da un milione dei ricettatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un tesoro nascosto nella cassetta di sicurezza di una banca. Decine di sacchettini con la refurtiva di chissà quanti colpi in abitazione: orologi Rolex e Omega, pietre preziose, collane, fedi nuziali e lingotti del peso di 100 grammi l’uno. Una montagna d’oro da un milione di euro. A gestire il forziere era un cinquantottenne peruviano, che, secondo i primi accertamenti della polizia, era il collettore dei bottini di alcune batterie di ladri d’appartamento; toccava poi a lui piazzare sul mercato nero la merce di pregio. Ilgiorno.it - Il maxi bottino da un milione dei ricettatori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un tesoro nascosto nella cassetta di sicurezza di una banca. Decine di sacchettini con la refurtiva di chissà quanti colpi in abitazione: orologi Rolex e Omega, pietre preziose, collane, fedi nuziali e lingotti del peso di 100 grammi l’uno. Una montagna d’oro da undi euro. A gestire il forziere era un cinquantottenne peruviano, che, secondo i primi accertamenti della polizia, era il collettore dei bottini di alcune batterie di ladri d’appartamento; toccava poi a lui piazzare sul mercato nero la merce di pregio.

