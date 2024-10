I complotti alla corte dei Malatesta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’eterna rivalità tra Malatesta e Montefeltro si arricchisce di un nuovo capitolo, tra i meno noti. Gli anni precedenti all’ascesa al potere di Federico da Montefeltro, quando Sigismondo e Domenico Malatesta erano due figure importantissime dell’Italia centrale, saranno ripercorsi venerdì alla biblioteca ’Gambalunga’ (inizio alle 18, ingresso libero) nell’incontro che vedrà protagonisti Stefano Pivato e Giovanni Volponi, autore del romanzo giallo storico La corte dei complotti (pubblicato da Leardini), in cui narra la breve e intensa vita di Oddantonio, il fratellastro di Federico trucidato in una congiura. Pivato e Volponi faranno fare al pubblico un tuffo indietro di 600 anni, quando Sigismondo e Domenico governavano Rimini e Cesena mentre a Urbino al potere c’erano Guidantonio e il figlio Oddantonio. Ilrestodelcarlino.it - I complotti alla corte dei Malatesta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’eterna rivalità trae Montefeltro si arricchisce di un nuovo capitolo, tra i meno noti. Gli anni precedenti all’ascesa al potere di Federico da Montefeltro, quando Sigismondo e Domenicoerano due figure importantissime dell’Italia centrale, saranno ripercorsi venerdìbiblioteca ’Gambalunga’ (inizio alle 18, ingresso libero) nell’incontro che vedrà protagonisti Stefano Pivato e Giovanni Volponi, autore del romanzo giallo storico Ladei(pubblicato da Leardini), in cui narra la breve e intensa vita di Oddantonio, il fratellastro di Federico trucidato in una congiura. Pivato e Volponi faranno fare al pubblico un tuffo indietro di 600 anni, quando Sigismondo e Domenico governavano Rimini e Cesena mentre a Urbino al potere c’erano Guidantonio e il figlio Oddantonio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rimini, al via una settimana ricca di musica - A Rimini sta per partire una settimana a tutta musica. Dalla due giorni di eventi speciali dedicati ai primi 70 anni dell’inno della nostra terra ‘Romagna Mia’, al concerto che celebra il padre della ... (chiamamicitta.it)

Rimini: una settimana di eventi all’insegna della musica - Dalla due giorni di eventi speciali dedicati ai primi 70 anni dell’inno della nostra terra ‘Romagna Mia’, al concerto che celebra il padre della dodecafonia nel centocinquantenario della nascita, fino ... (altarimini.it)

Rimini: venerdì in Gambalunghiana si parla di amore e odio tra Malatesta e Montefeltro prima di Federico - Venerdì 18 ottobre alle ore 18 la biblioteca Gambalunga ospiterà un incontro a ingresso libero sull’eterno travagliato rapporto tra Malatesta e Montefeltro. Il periodo preso in esame non sarà però que ... (chiamamicitta.it)