Giro del Veneto 2024 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Marc Hirschi il più atteso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Edizione numero 87 per il Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione. Startlist di buona qualità per la gara che vede partenza da Verona ed arrivo a Vicenza: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. percorso 173 chilometri da percorrere. Colognola ai Colli (1.3 km al 7.7%) la prima salita di giornata, poi un tratto di pianura ad anticipare Monte del Roccolo (4.9 km al 3.9%). Attesa per il circuito finale, da ripetere cinque volte: presenti gli strappi di Monte Berico (1.1 km al 7.2%) e Torri di Arcugnano (1.1 km al 3.9%). favoriti Il nome più atteso è ovviamente quello di Marc Hirschi: finale di stagione spettacolare per l'elvetico della UAE Emirates che il prossimo anno saluterà la squadra emiratina.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Hirschi favorito - c’è Pellizzari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. (Oasport.it)

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : startlist e favoriti - attesa per Marc Hirschi ma non solo - Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. Un altro italiano da tenere d’occhio potrebbe essere Filippo Zana, che in casa Jayco Alula potrà contrare anche su Edward Dunbar. Attenzione invece in caso di arrivo con gruppo compatto, con diverse ruote veloci di livello che potrebbero riuscire a tenere duro sulle rampe ... (Sportface.it)

Giro del Veneto 2024 - un percorso aperto a tante opportunità per una corsa giovane e in rampa di lancio - La vittoria di un nome di peso potrebbe permettere alla corsa di poter fare un passo in più per un futuro ambizioso. Ancora una volta un percorso abbastanza nervosetto, che metterà alla frusta i corridori. Nella seconda parte si entrerà nel solito circuito che vedrà il Monte Berico come punto di riferimento: uno strappetto di 1000 metri al 7,8% ma che raggiunge una pendenza massima del 12%, che ... (Oasport.it)