Si apre, in mattinata, alla Fiera del Levante, la prima edizione di Didacta Puglia, un evento che riunisce i protagonisti del mondo della scuola. Paola Concia, insegnante ed ex deputata del Partito Democratico, è l'ideatrice del format, nato nel 2017 e cresciuto nel tempo. L'articolo Fiera Didacta Italia, oggi il via all'edizione in Puglia. Concia: "L'intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti, strumento potente per democratizzare l'istruzione"

Scuole italiane sempre più nel mirino dei cybercriminali : Kaspersky alla Fiera Didacta per sensibilizzare sull'importanza di adottare soluzioni efficaci - Il settore dell'istruzione si conferma uno dei principali bersagli degli attacchi informatici. kaspersky. com/kasperskylabitalia/ https://t. Da diversi anni, l'azienda ha lanciato numerose iniziative dedicate al mondo della scuola e della formazione, offrendo soluzioni specifiche per la protezione delle minacce online. (Liberoquotidiano.it)

Il mondo della scuola e della formazione protagonista in Fiera : a Bari tutto pronto per Didacta - Tutto pronto per Didacta Italia – Edizione Puglia, il prestigioso evento nazionale dedicato al mondo della scuola, in programma da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre nella Nuova Fiera del Levante di Bari, presentato questa mattina in conferenza stampa. Tre giorni full time per la formazione dei... (Baritoday.it)

La Puglia si prepara a Didacta - l'evento dedicato alla scuola : in Fiera un incontro per parlare di talento e formazione - La Puglia si prepara ad accogliere Didacta Italia, la manifestazione internazionale dedicata alla scuola e alla formazione, che si terrà a Bari dal 16 al 18 ottobre. Per lanciare l'evento e chiudere le attività della Regione alla Fiera del Levante, si è tenuta oggi nel padiglione 152 una tavola... (Baritoday.it)