Fc Viterbo sconfitta in Coppa Italia, tifosi furiosi: "Col Civitavecchia un derby, non esiste prendere cinque gol" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell'andata del match degli ottavi di Coppa Italia, l'Fc Viterbo esce sconfitta contro il Civitavecchia, perdendo 5-2. Non basta infatti la doppietta di Scozzari per fronteggiare gli avversari, che siglano la manita con Cesaroni (autore di una doppietta) Avellini, Laurenti, Funari. Una

Fc Viterbo - ancora una sconfitta : basta un 1-0 alla W3 Maccarese - Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l'Fc Viterbo, terza in sei giornate di campionato. I gialloblù, in trasferta contro la W3 Maccarese, si arrendono al gol di Bosi, arrivato al 44' del primo tempo in contropiede. La gara comincia bene per gli ospiti che colpiscono un palo con... (Viterbotoday.it)

Fc Viterbo - sconfitta di misura : la Sorianese passa 1-0 - Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia, l’Fc Viterbo torna a giocare al Rocchi e lo fa contro l’Asd Sorianese, alle 15.30 di domenica 6 ottobre. I giallazzurri, in casa, perdono di misura: gli avversari si impongono infatti 1-0 con la rete siglata da Zhar al 10’ del secondo tempo. Rimane... (Viterbotoday.it)