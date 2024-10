Ergastolo per Giampaolo Amato, l’ex medico della Virtus condannato per gli omicidi della moglie e della suocera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giampaolo Amato è stato condannato all’Ergastolo per il duplice omicidio della moglie e della suocera. l’ex medico della Virtus era finito in carcere a un anno e mezzo dalla morte di Isabella Linsalata, 62 anni, e Giulia Tateo, 87 anni, decedute a 22 giorni di distanza. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, dopo sei ore di camera di Consiglio. Secondo l’accusa, l’uomo aveva avvelenato la moglie con un mix di benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. Aveva poi cercato di far cremare il corpo della ginecologa. Gli inquirenti avevano poi disposto una autopsia anche sulla suocera, morta tre settimane prima della figlia. Gli esami avevano fatto emergere lo stesso mix letale di farmaci. Riguardo all’accusa di peculato, formulata perché secondo i pm i farmaci erano stati sottratti all’Ausl, i giudici lo hanno assolto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è statoall’per il dupliceera finito in carcere a un anno e mezzo dalla morte di Isabella Linsalata, 62 anni, e Giulia Tateo, 87 anni, decedute a 22 giorni di distanza. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, dopo sei ore di camera di Consiglio. Secondo l’accusa, l’uomo aveva avvelenato lacon un mix di benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. Aveva poi cercato di far cremare il corpoginecologa. Gli inquirenti avevano poi disposto una autopsia anche sulla, morta tre settimane primafiglia. Gli esami avevano fatto emergere lo stesso mix letale di farmaci. Riguardo all’accusa di peculato, formulata perché secondo i pm i farmaci erano stati sottratti all’Ausl, i giudici lo hanno assolto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato : “L’ex medico della Virtus Bologna ha ucciso la moglie e la suocera” - Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna, professionista molto conosciuto in città, è colpevole di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e la suocera, Giulia Tateo, 85 anni. Prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio, ha ribadito: “Sono innocente, non ho mai commesso reati, da 40 anni sono rispettoso del giuramento di Ippocrate. (Ilfattoquotidiano.it)

Ergastolo per Giampaolo Amato - l’ex medico della Virtus condannato per gli omicidi della moglie e della suocera - La condanna prevede anche 18 mesi di isolamento diurno, sei in più di quelli chiesti dalla Procura. . Aveva poi cercato di far cremare il corpo della ginecologa. Gli esami avevano fatto emergere lo stesso mix letale di farmaci. Secondo l’accusa, l’uomo aveva avvelenato la moglie con un mix di benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. (Open.online)

Austria - squalificato l’ex calciatore Hinteregger : ha spinto un tifoso durante una partita amatoriale - I fatti risalgono a due settimane fa, quando Hinteregger – che dopo il ritiro dal professionismo ha comunque continuato a giocare a calcio, nel suo club d’infanzia – avrebbe spinto a terra un uomo. Martin Hinteregger, ex difensore dell’Eintracht Francoforte e della Nazionale austriaca, è stato squalificato per aver spinto un tifoso durante una partita amatoriale. (Sportface.it)