È grave il 16enne accoltellato da un compagno di scuola: “Aggredito per aver difeso delle ragazze” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Secondo alcune testimoni, il 16enne accoltellato sarebbe stato aggredito dal compagno di scuola per aver difeso delle ragazze. Sul caso indagano i carabinieri. Fanpage.it - È grave il 16enne accoltellato da un compagno di scuola: “Aggredito per aver difeso delle ragazze” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Secondo alcune testimoni, ilsarebbe stato aggredito daldiperragazze. Sul caso indagano i carabinieri.

Grave aggressione a Ferentino : 16enne accoltellato per difendere alcune ragazze - L’aggressione e le condizioni del giovane Il giovane aggredito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, dove i medici hanno riscontrato una perforazione di un polmone, una condizione medica estremamente grave. Da quanto emerso, pare che l’aggressione sia stata provocata da un’interazione che vedeva coinvolte diverse ragazze, che sarebbero state difese dal giovane accoltellato. (Gaeta.it)

Frosinone - 16enne accoltellato all’uscita di scuola : è grave - Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all’addome oggi 16 ottobre dopo essere uscito dalla scuola a Ferentino, in provincia di Frosinone. . Il ferito. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo. (Imolaoggi.it)

Frosinone - 16enne accoltellato fuori da scuola : è grave. Il giovane è stato trasferito al Gemelli di Roma - Al momento, però, non è ancora chiara la dinamica. . L'articolo Frosinone, 16enne accoltellato fuori da scuola: è grave. In piedi sia l’ipotesi che il 16enne fosse il diretto destinatario, sia che abbia ricevuto fortuitamente la coltellata dopo essere intervenuto per placare una lite. È accaduto intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 16 ottobre. (Open.online)