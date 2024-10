Doppia aggressione a Pesaro: picchiati un 13enne e una donna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pesaro, 16 ottobre 2024 – Mattinata di violenza a Pesaro. Alle 10.50 circa un ragazzino di circa 13 anni è stato picchiato da un giovane di colore davanti alla caserma "Del Monte". Alcuni passanti hanno dato l'allarme. L'uomo è stato arrestato. Altra aggressione pochi minuti dopo al parco Miralfiore. Qui una donna extracomunitaria è stata picchiata all'interno dell'area dove si spaccia droga da un ragazzo di colore che è stato arrestato dalla Polizia di fronte ai passanti. Ilrestodelcarlino.it - Doppia aggressione a Pesaro: picchiati un 13enne e una donna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Mattinata di violenza a. Alle 10.50 circa un ragazzino di circa 13 anni è stato picchiato da un giovane di colore davanti alla caserma "Del Monte". Alcuni passanti hanno dato l'allarme. L'uomo è stato arrestato. Altrapochi minuti dopo al parco Miralfiore. Qui unaextracomunitaria è stata picchiata all'interno dell'area dove si spaccia droga da un ragazzo di colore che è stato arrestato dalla Polizia di fronte ai passanti.

