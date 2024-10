Domani il primo consiglio provinciale. Scintille tra Pierucci e Del Ghingaro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Appena il tempo di insediarsi a Palazzo Ducale, dove Domani, alle 17, si terrà il primo consiglio, che tra il nuovo presidente della Provincia, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, e il primo cittadino di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro sono già Scintille. Ad innescare la miccia un’intervista rilasciata da Pierucci alla trasmissione “Sulla cresta dell’onda“ in onda su 50News Versilia, nella quale il neo presidente della Provincia non ha nascosto la difficoltà di confronto con Del Ghingaro. Niente di nuovo, se non fosse che Pierucci ha lasciato anche intendere ad una possibile collaborazione con una parte dell’amministrazione viareggina. "Credo – ha aggiunto infatti – che si possa aprire un ragionamento serio con tanti assessori, consiglieri, amministratori che hanno una visione di centro-sinistra". Lanazione.it - Domani il primo consiglio provinciale. Scintille tra Pierucci e Del Ghingaro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Appena il tempo di insediarsi a Palazzo Ducale, dove, alle 17, si terrà il, che tra il nuovo presidente della Provincia, il sindaco di Camaiore Marcello, e ilcittadino di Viareggio, Giorgio Delsono già. Ad innescare la miccia un’intervista rilasciata daalla trasmissione “Sulla cresta dell’onda“ in onda su 50News Versilia, nella quale il neo presidente della Provincia non ha nascosto la difficoltà di confronto con Del. Niente di nuovo, se non fosse cheha lasciato anche intendere ad una possibile collaborazione con una parte dell’amministrazione viareggina. "Credo – ha aggiunto infatti – che si possa aprire un ragionamento serio con tanti assessori, consiglieri, amministratori che hanno una visione di centro-sinistra".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pogba “Marzo è domani - il primo obiettivo è rimettermi in forma” - Con il ct (Didier Deschamps, ndr) abbiamo anche scambiato un messaggio perché nel film avevamo una conoscenza in comune. Il prossimo marzo, dunque, sarà l’inizio di una nuova carriera, di una nuova vita: “È come se mi fosse stata data un’altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto – aggiunge l’ex Manchester United – È una nuova prospettiva di vita. (Unlimitednews.it)

Calcio : Pogba "Marzo è domani - primo obiettivo è rimettermi in forma" - Il 31enne centrocampista della Francia e della Juventus è stato protagonista questo pomeriggio, sugli spalti del Parco dei Principi per la presentazione del film 'Quat . Il centrocampista della Juventus: "E' come se mi fosse stata data un'altra chance" PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba in versione attore. (Ilgiornaleditalia.it)

Napoli primo in classifica - domani in edicola con il Mattino l'inserto speciale di 8 pagine - Voglia di sognare con il Napoli, come ha detto Antonio Conte dopo aver conquistato il primo posto in classifica. Il Mattino celebra il momento d'oro degli azzurri, da soli al comando della serie... (Ilmattino.it)