Formiche.net - Cosa c’è dentro la matrioska della finanza pubblica. Scrive Cazzola

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se si vuole usare una metafora per inquadrare il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal governo (sarebbe più opportuno leggere le carte quando saranno messe nero su bianco) ci vien fatto di ricordare una: quell’insieme di bamboline, solitamente di legno colorato, unal’altra, per cui è necessario togliere – a scalare – una più grande per arrivare ad una più piccola; un’operazione alla finequale rimane la bambolina più piccola di legno compatto senza la possibilità di aperture. Ecco, il ddl di bilancio può essere rappresentato da questa bambolina, di cui è intuibile l’assoluta dipendenza di quelle che volta per volta la contengono.