Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33, il nuovo trailer svela il periodo di uscita ed il ricco cast di doppiatori

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il publisher Kepler Interactive ed il team di sviluppo Sandfall Interactive hanno pubblicato ildi33, cogliendo questa preziosa occasione per annunciare ildidel gioco, fissato nella primavera del 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox Game Pass e PC, via Steam ed Epic Games Store. Inoltre il publisher e lo studio hanno deciso anche dire ildeiche arricchiranno la componente narrativa del titolo, e si tratta di nomi di assoluto valore: Charlie Cox (Daredevil: Born Again, Stardust) interpreterà Gustave, un ingegnere definito intraprendente impegnato a dedicare l’ultimo anno della sua vita a sconfiggere la Pittrice, con l’obiettivo ultimo di rivendicare in questo modo un futuro per i figli di Lumiere. Jennifer English (Baldur’s Gate III, Elden Ring) ricoprirà il ruolo di Maelle.