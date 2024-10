“Chi ha vinto gli oltre 89 milioni”. Superenalotto, la vincita record del jackpot: si parla del fortunato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riva del Garda, città in provincia di Trento dove ieri sera è stato centrato il 6 da 89 milioni di euro non hanno dubbi sull’identità del vincitore. Quello di Riva del Garda è il secondo jackpot del 2024 dopo quello vinto il 10 maggio a Napoli, da un valore di 101,5 milioni di euro. La sestina vincente: 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14, SuperStar 19 (appena 3 euro il costo della schedina), vale una delle vincite più alte di sempre. Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023. >> “Perché se n’è andata”. Amici 24, l’addio inaspettato di Francesca Tocca: la verità su Raimondo Todaro da Maria De Filippi Quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riva del Garda, città in provincia di Trento dove ieri sera è stato centrato il 6 da 89di euro non hanno dubbi sull’identità del vincitore. Quello di Riva del Garda è il secondodel 2024 dopo quelloil 10 maggio a Napoli, da un valore di 101,5di euro. La sestina vincente: 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14, SuperStar 19 (appena 3 euro il costo della schedina), vale una delle vincite più alte di sempre. Il montepremi più alto di sempre delresta quello del 2023. >> “Perché se n’è andata”. Amici 24, l’addio inaspettato di Francesca Tocca: la verità su Raimondo Todaro da Maria De Filippi Quando vennero vinti 371di euro con un sistema a 90 quote.

