Canzone nuova è il nuovo singolo dei Roundeep

Dal 18 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Canzone nuova", il nuovo singolo dei Roundeep che venerdì 25 ottobre 2024 saranno in concerto al Teatro Filodrammatici di Treviglio (Bg). "Canzone nuova" è un brano che unisce un testo profondo e sonorità energica, raccontando la lotta di chi cerca di sfuggire alla routine e di ritrovare la propria identità. Attraverso immagini vivide e potenti, la Canzone esprime la frustrazione e il desiderio di libertà di chi non si riconosce più nelle aspettative sociali. "Canzone nuova" diventa un inno per chi vuole ribellarsi, gridando la propria verità più oscura. Un brano che parla a chiunque si sente intrappolato e avverte il bisogno di cambiare, offrendo una nuova prospettiva di rinascita e speranza.

