Cantiere davanti al liceo Grassi, gli interventi del Comune dopo la fuga di gas (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A quasi una settimana dalla grossa fuga di gas dal Cantiere Italgas in via Sant’Agostino che ha reso necessaria l’evacuazione del liceo scientifico Grassi, questa mattina la sindaca di Latina Matide Celentano con il suo vice e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale hanno incontrato Latinatoday.it - Cantiere davanti al liceo Grassi, gli interventi del Comune dopo la fuga di gas Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A quasi una settimana dalla grossadi gas dalItalgas in via Sant’Agostino che ha reso necessaria l’evacuazione delscientifico, questa mattina la sindaca di Latina Matide Celentano con il suo vice e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale hanno incontrato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"A lezione di sera per colpa del cantiere". La protesta degli studenti di un liceo di Roma - Prima la polvere nelle aule e il rumore, da alcuni studenti definito “insopportabile”. Poi lo spostamento nella sede succursale, con turni di lezione alternati che durano fino alle 18.15, "ma spesso non si finisce prima delle 19". Per gli studenti (e i professori) del liceo scientifico e delle... (Romatoday.it)

"Il cantiere non è in sicurezza" : la denuncia dei lavoratori del liceo artistico - "Sono tanti mesi che cerchiamo di avere risposte sul cantiere che è partito a maggio. L’aula allagata di giovedì 4 ottobre è soltanto la punta dell’iceberg di alcuni incidenti che si sono verificati lo scorso anno e questo e che sono passati sotto silenzio". È un gruppo di lavoratori del liceo... (Novaratoday.it)

"Il cantiere non è in sicurezza" : la denuncia del lavoratori del liceo artistico - "Sono tanti mesi che cerchiamo di avere risposte sul cantiere che è partito a maggio. L’aula allagata di giovedì 4 ottobre è soltanto la punta dell’iceberg di alcuni incidenti che si sono verificati lo scorso anno e questo e che sono passati sotto silenzio". È un gruppo di lavoratori del liceo... (Novaratoday.it)