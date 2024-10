Camera, mozioni prevenzione tumore al seno in Aula: questa sera Montecitorio si illumina di rosa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) questa sera, in occasione della votazione in Aula delle mozioni relative alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, la facciata di Montecitorio si illuminera' in rosa. La Camera dei deputati patrocina la campagna “La prevenzione e' il nostro capolavoro”, nel “Mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno”, previsto a ottobre 2024.  Liberoquotidiano.it - Camera, mozioni prevenzione tumore al seno in Aula: questa sera Montecitorio si illumina di rosa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), in occasione della votazione indellerelative allae alla cura delal, la facciata disi illuminera' in. Ladei deputati patrocina la campagna “Lae' il nostro capolavoro”, nel “Mese internazionale delladei tumori al”, previsto a ottobre 2024. Â

