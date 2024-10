Calciomercato Milan, Tammy Abraham non basta: Moncada insiste per Santiago Gimenez. La trattativa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada insiste per il dopo Tammy Abraham: Santiago Gimenez è la prima scelta. La trattativa Santiago Gimenez resta un nome caldo in casa Milan e il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada lo ha individuato come il possibile sostituto di Tammy Abraham, che dal suo arrivo a Milano non ha ancora trovato la quadra e sta faticando. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe mantenendo vivi i contatti con l’entourage del giocatore da diverso tempo. Il feeling tra il centravanti e il Diavolo è forte e di recente l’attaccante ha rivelato che il Milan aveva provato a ingaggiarlo negli ultimissimi giorni dell’ultima sessione estiva di Calciomercato. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tammy Abraham non basta: Moncada insiste per Santiago Gimenez. La trattativa Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), Geoffreyper il dopoè la prima scelta. La trattativaresta un nome caldo in casae il direttore dell’area tecnica Geoffreylo ha individuato come il possibile sostituto di, che dal suo arrivo ao non ha ancora trovato la quadra e sta faticando. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe mantenendo vivi i contatti con l’entourage del giocatore da diverso tempo. Il feeling tra il centravanti e il Diavolo è forte e di recente l’attaccante ha rivelato che ilaveva provato a ingaggiarlo negli ultimissimi giorni dell’ultima sessione estiva di

