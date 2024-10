Sport.quotidiano.net - Calcetto. Il Versilia bagna il debutto in serie B con un successo. Tripletta del brasiliano Pitondo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come in un sogno ilC5il suo esordio assoluto, nellaB Nazionale con un, che entra negli annali.B. A Casalgrande, nel reggiano, è un 8-3 netto e mai i discussione. Sugli scudi il, autore di una, ma come non citare l’eterno bomber Tintori, che ne fa 2, oltre a Ciardialli, D’Onofrio e Gambino, con una rete ciascuno. Matteo Paperini non si lascia ingolosire, ma nel suo commento traspare tanta gioia: "Una giornata storica per la nostra società , correlata da una vittoria stupenda". Classifica:C5, Boca Livorno, Villa Fontana, Valca Boggese, Mattagnese Bsl e Futsal Sangiovannese 3; Bagnolo, Real Casalgrandese, X Martiri, Futsal Torrita, Italgronda Futsal Prato e Arpi Nova Campi Bisenzio 0. Giovanili. Doppioper la Under 15 delC5.