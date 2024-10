Ilrestodelcarlino.it - Calabrina, il Comune richiede i fondi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi si chiude la prima finestra del bando della Regione Emilia-Romagna per finanziare ’Interventi di viabilità provinciale e infrastrutture di trasporto’ per 137 milioni di euro su tutto il territorio regionale. Le risorse sono finalizzate a promuovere la realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento e interventi di potenziamento, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione straordinaria di tratti stradali strategici (provinciali e comunali) per il territorio regionale, oltre che interventi di riqualificazione e potenziamento di infrastrutture aeroportuali.