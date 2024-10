Cagliari ospiterà la conferenza internazionale sul trasporto pubblico locale a ottobre 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mese di ottobre 2024, Cagliari diventerà il fulcro del dibattito sul trasporto pubblico locale, ospitando una conferenza internazionale dal titolo “Attrarre nuova domanda per il TPL: soluzioni ed esperienze a confronto”. Questo importante evento, che si svolgerà il 21 e 22 ottobre al T Hotel di Cagliari, è organizzato da Asstra in collaborazione con Asstra Sardegna e UITP . Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, la conferenza rappresenta un’opportunità cruciale per analizzare le sfide del TPL e per sviluppare strategie innovative e sostenibili in un contesto in continua evoluzione. Gaeta.it - Cagliari ospiterà la conferenza internazionale sul trasporto pubblico locale a ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mese didiventerà il fulcro del dibattito sul, ospitando unadal titolo “Attrarre nuova domanda per il TPL: soluzioni ed esperienze a confronto”. Questo importante evento, che si svolgerà il 21 e 22al T Hotel di, è organizzato da Asstra in collaborazione con Asstra Sardegna e UITP . Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di, larappresenta un’opportunità cruciale per analizzare le sfide del TPL e per sviluppare strategie innovative e sostenibili in un contesto in continua evoluzione.

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Nel futuro vedremo cose positive”. Siamo partiti con un goal, che ci avrebbe permesso di procedere con maggiore equilibrio. Dobbiamo continuare ad attaccare. Non c’è più spazio per l’interpretazione: o sì o no. . Deve essere applicato costantemente, non occasionalmente”. Dobbiamo migliorare, perché in futuro ci saranno molte situazioni simili”. (Terzotemponapoli.com)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni da goal, ma non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo verificare come sta“. Thiago Motta su Douglas Luiz “Douglas Luiz? Deve continuare a lavorare e dare il massimo. “Già nel primo tempo, dopo la rete, abbiamo gestito il gioco. Thiago Motta a DAZN: “Abbiamo gestito il gioco, non è positivo, dobbiamo continuare ad attaccare” Motta si è ... (Terzotemponapoli.com)

Juventus - Thiago Motta in conferenza : l’infortunio di Bremer - il Cagliari e il rientro di Pogba - Il tecnico Thiago Motta si è presentato ai microfoni dei giornalisti. L'articolo Juventus, Thiago Motta in conferenza: l’infortunio di Bremer, il Cagliari e il rientro di Pogba sembra essere il primo su CalcioWeb. Giocheremo con il nostro pubblico e in un bell’ambiente. Siamo tutti concentrati per questa gara perché la prossima è sempre la più importante, dovremo dare qualcosa in più per ... (Calcioweb.eu)