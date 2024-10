Bruxelles appoggia Giorgia. E la sinistra impazzisce (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cinque risoluzioni diverse nel mattino al Senato, sei risoluzioni diverse nel pomeriggio alla Camera, idee agli antipodi su Israele e Hamas: l'opposizione esce dal dibattito parlamentare con Giorgia Meloni più spaccata di come ci era entrata. Pesa, e molto, la nuova linea imboccata dalla Ue, la svolta a destra che Ursula von der Leyen pare avere imboccato. Sotto almeno due aspetti. Il primo è la lettera inviata dalla presidente della Ue ai leader che domani e venerdì si incontreranno al Consiglio di Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, migrazioni e altro. In quelle sette pagine, von der Leyen cita il progetto italiano per trasferire trentamila migranti l'anno in Albania come un modello che tutta la Ue dovrebbe imitare. ()Clicca qui, registrati gratuitamente su liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti Liberoquotidiano.it - Bruxelles appoggia Giorgia. E la sinistra impazzisce Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cinque risoluzioni diverse nel mattino al Senato, sei risoluzioni diverse nel pomeriggio alla Camera, idee agli antipodi su Israele e Hamas: l'opposizione esce dal dibattito parlamentare conMeloni più spaccata di come ci era entrata. Pesa, e molto, la nuova linea imboccata dalla Ue, la svolta a destra che Ursula von der Leyen pare avere imboccato. Sotto almeno due aspetti. Il primo è la lettera inviata dalla presidente della Ue ai leader che domani e venerdì si incontreranno al Consiglio diper discutere di Ucraina, Medio Oriente, migrazioni e altro. In quelle sette pagine, von der Leyen cita il progetto italiano per trasferire trentamila migranti l'anno in Albania come un modello che tutta la Ue dovrebbe imitare. ()Clicca qui, registrati gratuitamente su liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti

